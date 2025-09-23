Volleyball-Bundesliga: Mit dieser Strategie startet Allianz MTV Stuttgart in die Zukunft

Vor einem knappen halben Jahr, am Abend des 16. April, endete für Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart nach einer frustrierenden 1:3-Heimniederlage im dritten Play-off-Halbfinale gegen den Dresdner SC nicht nur die Saison, sondern auch eine Ära. Krystal Rivers, die gesundheitlich angeschlagen zuschauen musste, Roosa Koskelo und Maria Segura Palleres hatten damals ihren letzten Auftritt in der Scharrena. Nun, gut fünf Monate später, bereitet sich das Team auf die Herausforderungen der Zukunft vor. „Die Zeit, in der diese drei Legenden den Verein geprägt haben, ist vorbei“, sagt Trainer Konstantin Bitter, „jetzt ist der Moment, um eine neue Identität zu entwickeln.“ Einfach wird das nicht.