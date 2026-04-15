Volleyball Das sind die ersten drei Neuzugänge von Allianz MTV Stuttgart
Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart wird für die nächste Saison vier Spielerinnen holen – die ersten drei Namen stehen nach Informationen unserer Zeitung fest.
Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart wird für die nächste Saison vier Spielerinnen holen – die ersten drei Namen stehen nach Informationen unserer Zeitung fest.
Die Konkurrenz schläft nicht. Der Dresdner SC dürfte nächste Saison richtig stark aufgestellt sein, unter anderem kehrt Zuspielerin Sarah Straube zurück, zudem wird wohl Mackenzie Foley, statistisch die beste Außenangreiferin der Volleyball-Bundesliga, vom VfB Suhl kommen. In Thüringen gibt es zwar wieder mal einen Aderlass, der VfB Suhl, der aktuell das Double anpeilt, hat aber schon oft bewiesen, dass er aus einem vergleichsweise geringen Etat viel machen kann. Und der SSC Schwerin erhält vom Land Mecklenburg-Vorpommern, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei der Saisonabschlussfeier verkündete, für die Erweiterung der Palmberg-Arena einen Zuschuss von fünf Millionen Euro. Weshalb auch Allianz MTV Stuttgart kräftig zupacken muss, um die eigene Erfolgsgeschichte ausbauen zu können.