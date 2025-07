Volleyball: MTV Ludwigsburg: Der spätberufene „Riese“ ist ganz oben angekommen

Der sportliche Karriereweg des Stuttgarters Jan Huber darf mit Fug und Recht als außergewöhnlich bezeichnet werden: Erst mit 17 Jahren, also für einen Anfänger extrem spät, griff er in der Jugend des TSV Georgii Allianz überhaupt erstmals wettkampfmäßig zu einem Volleyball, nachdem er zuvor noch als Handballer für den Nachbarverein SV Vaihingen Tore erzielt hatte. Sieben Jahre später wird der Geographiestudent nun von Herbst an erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse für den Aufsteiger Barockvolleys MTV Ludwigsburg aufs Feld gehen und zwei Länderspiele im Nationaltrikot hat der Späteinsteiger mittlerweile auch schon absolviert.