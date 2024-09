An diesem Wochenende starten die Binder Blaubären des TSV Flacht in ihre zweite Saison in der Zweiten Liga Pro – dabei sind fünf neue Volleyballerinnen an Bord.

Jürgen Kemmner 18.09.2024 - 15:03 Uhr

Flexibler im Angriff werden, schwerer ausrechenbar sein, sicherer in der Abwehr stehen. Das waren die Vorgaben von Nico Reinecke bei der Zusammenstellung des Kaders der Blaubären für die Saison 2024/2025 in der Zweiten Liga Pro. An diesem Wochenende fällt der Startschuss zur neuen Runde, das Team tritt bei den Allbau Volleys Essen (Samstag/19 Uhr) und ETV Hamburg (Sonntag/15 Uhr) an.