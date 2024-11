Erfahren Sie, wann im November 2024 wieder Vollmond ist und was man sonst noch wissen sollte.

Matthias Kemter 12.11.2024 - 08:32 Uhr

Der Mond sorgt auf unserer Erde nicht nur für Ebbe und Flut, sondern auch für eine Stabilisierung der Erdachse, wichtige Meeresströme und vieles mehr. Ohne den Mond würde das Leben auf der Erde anders aussehen. Am 15. November 2024 ist wieder Vollmond. In dieser Nacht leuchtet der Mond erneut in seinem vollen Umfang. Hier die wichtigsten aktuellen Mondtermine im Überblick: