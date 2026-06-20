Ulrich Wecker, der Geschäftsführer von Haus & Grund Stuttgart, konnte es kaum glauben, als er am Montag, 15. Juni, einen Flyer der Stuttgarter Straßenbahnen in seinen Händen hielt. In dem Schreiben, das auf den 9. Juni datiert ist, wurde er darüber informiert, dass vor der Geschäftsstelle des Eigentümervereins ab Montag, 22. Juni, rund fünf Wochen lang die Gleise in beide Fahrtrichtungen erneuert werden und die Gerokstraße zwischen der Haltestelle Heidehofstraße und der Haußmannstraße auf einer Länge von rund 400 Metern für den Individualverkehr komplett gesperrt wird. Die Zufahrt zu privaten Stellplätzen soll aber mit Einschränkungen möglich sein.