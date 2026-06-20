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  4. „Symptomatisch für die Stadt“: Haus & Grund kritisiert Baustelleninfo der SSB

Vollsperrung in Stuttgart-Ost „Symptomatisch für die Stadt“: Haus & Grund kritisiert Baustelleninfo der SSB

Vollsperrung in Stuttgart-Ost: „Symptomatisch für die Stadt“: Haus & Grund kritisiert Baustelleninfo der SSB
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Die Absperrungen stehen schon an der Gerokstraße bereit. Ulrich Wecker hofft, dass die Zufahrt zum Haus & Grund-Parkplatz während der Arbeiten möglich ist. Foto: seb, Lichtgut/Max Kovalenko

Der Eigentümerverein wurde erst eine Woche vor der fünfwöchigen Sperrung der Gerokstraße informiert. Ausgerechnet während der Gleisbauarbeiten findet dort der Tag der offenen Tür statt.

Reporter: Sebastian Steegmüller (seb)

Ulrich Wecker, der Geschäftsführer von Haus & Grund Stuttgart, konnte es kaum glauben, als er am Montag, 15. Juni, einen Flyer der Stuttgarter Straßenbahnen in seinen Händen hielt. In dem Schreiben, das auf den 9. Juni datiert ist, wurde er darüber informiert, dass vor der Geschäftsstelle des Eigentümervereins ab Montag, 22. Juni, rund fünf Wochen lang die Gleise in beide Fahrtrichtungen erneuert werden und die Gerokstraße zwischen der Haltestelle Heidehofstraße und der Haußmannstraße auf einer Länge von rund 400 Metern für den Individualverkehr komplett gesperrt wird. Die Zufahrt zu privaten Stellplätzen soll aber mit Einschränkungen möglich sein.

 

Der Parkplatz des Eigentümervereins wird laut Wecker unter der Woche täglich von 60 bis 80 Besuchern genutzt. Zudem lädt Haus & Grund am Samstag, 27. Juni, von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Daher war der Geschäftsführer alarmiert, als er das Infoblatt durchgelesen hatte. Zumal die Stadt parallel dazu vermeldete, dass die „Zufahrt je nach Baufortschritt möglich ist“.

Parkplätze am Straßenrand fallen weg

Nach einem Telefonat mit der SSB kann Wecker etwas Entwarnung geben. Ihm sei versichert worden, dass die Parkfläche durchgehend angefahren werden kann. Dazu würden Streckenposten aufgestellt, die Besucher von Haus & Grund durchlassen würden. „Das wird natürlich zu Verzögerungen bei der Ein- und Ausfahrt führen. Außerdem entfallen alle Parkplätze an der Straße, was zum Problem werden wird, wenn das Parkdeck belegt ist“, sagt Wecker, der sich mehr Absprachen gewünscht hätte.

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„Es ist leider symptomatisch für die Stadt, dass eine komplette, mehr als einmonatige Straßensperrung den Anliegern erst eine Woche vorher per Flyer im Briefkasten kommuniziert wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass die SSB diese umfassenden Sanierungsarbeiten nicht erst in der vergangenen Woche aus dem Hut gezaubert hat“, sagt Wecker.

Vorausschauende Planung von SSB gefordert

„Dass unsere Parkplätze für Mitglieder und Mitarbeiter erreichbar sein müssen und dass Großereignisse wie der Tag der offenen Tür keine Berücksichtigung finden, spricht ebenfalls nicht für eine vorausschauende Planung und ein transparentes Einbeziehen der Anlieger und Anwohner“, so der Geschäftsführer von Haus & Grund Stuttgart. Im vergangenen Jahr nahmen nach Vereinsangaben immerhin rund 800 Gäste an der Veranstaltung teil.

Eine SSB-Sprecherin äußerte sich nur knapp zu den Vorwürfen. Auf die Frage, warum Haus & Grund erst eine Woche vor Baubeginn informiert wurde, antwortete sie nicht konkret. Stattdessen teilte sie mit: „Die SSB bemüht sich immer, betroffene Anwohner so gut wie möglich und zum bestmöglichen Zeitpunkt zu informieren.“

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