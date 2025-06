Der alte Standort in Weissach rechne sich nicht, sagt der Betreiber der Eiserei. Er versucht nun für drei Monate sein Glück in Leonberg an einer belebten Straße. Trotz der Konkurrenz.

Himbeer-Butterkeks, Rum-Rosine oder Maracuja-Sorbet – auf ihre Lieblingseissorten müssen die Weissacher in diesem Sommer verzichten. Oder einen weiteren Weg auf sich nehmen. Der Verkaufscontainer der Eiserei, der seit 2021 auf dem Marktplatz stand, hatte am Sonntag, 1. Juni, das letzte Mal in dieser Saison geöffnet. Bereits am Montag wurde er abtransportiert und an sein neues Zuhause versetzt.