Das Deutschlandticket wird teurer. Politiker aus Baden-Württemberg befürchten teilweise eine Spirale, wonach weniger Abonnenten zu schwierigerer Finanzierung führen.
19.09.2025 - 11:02 Uhr
Die Verkehrsminister haben sich bei einer Konferenz darauf verständigt, dass das Deutschlandticket teurer werden soll. 2026 soll ein Preisanstieg von 58 auf 63 Euro monatlich erfolgen. Stimmen aus der Politik in Baden-Württemberg zeigen: So richtig glücklich ist damit niemand. Selbst Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bedauerte die Teuerung, zeigt sich aber gleichzeitig froh darüber, dass das Deutschlandticket überhaupt bleibt.