Von der Oberliga in Liga drei: Das steckt hinter dem Durchmarsch der SG Sonnenhof Großaspach

Es ist wie so oft im Leben und erst recht im Sport: Erfolgsgeschichten beginnen am Tiefpunkt. Bei der SG Sonnenhof Großaspach jedenfalls herrschte am 1. Juni 2024 allergrößte Tristesse. Innerhalb von fünf Minuten war das Team am letzten Spieltag in der Fußball-Oberliga von Platz eins auf Platz drei durchgereicht worden. Nach dem eine Woche zuvor mit 1:4 verlorenen WFV-Pokal-Finale daheim gegen den VfR Aalen musste nach dem 1:1 beim FC Holzhausen auch die Rückkehr in die Regionalliga abgeschrieben werden. Titel und Direktaufstieg gingen an den FC 08 Villingen, Vizemeister 1. Göppinger SV schaffte über die Aufstiegsspiele den Sprung nach oben.