Lange war Kokain die Droge der Reichen und Berühmten, heute ist ihr Konsum weit verbreitet. Auch in Stuttgart ist die Zahl der Delikte und der medizinischen Behandlungen nach Kokainmissbrauch stark gestiegen. Das Dunkelfeld gilt als noch weitaus größer.

Mathias Bury 26.11.2024 - 14:12 Uhr

Die Mengen an Kokain, die in diesem Jahr in Deutschland und in Europa sichergestellt wurden, wurden in zweistelligen Tonnenangaben verzeichnet. Dabei erfassen die Fahndungserfolge nur die Spitze des enormen Kokainberges. Auch in Stuttgart wird die Droge seit Jahren immer breiter konsumiert. Im September wurde ein 31 Jahre alter Dealer am Landgericht verurteilt, weil er 18,5 Kilogramm des weißen Pulvers hier verkauft hatte. Der Vorsitzende Richter sprach von „Champions-League-Niveau“.