Mitten im Südtiroler Skigebiet serviert die griechische Köchin Angeliki Charami vegane Küche. Das klingt ein bisschen verrückt – und ist es auch.

Anja Wasserbäch 21.12.2024 - 09:00 Uhr

Viele Jahre lang hat sie jeden Tag Fleisch gegessen. So wie es das Klischee will, wie es viele Griechinnen machen. Angeliki Charami wächst auf einem Bauernhof in einem Dorf im Süden Griechenlands auf, es gibt Tiere im Stall und eben auf dem Teller. Heute ist die 34-Jährige eine der meistbeachteten Köchinnen der stetig wachsenden veganen Szene. Nach einer Kindheit auf dem Land zieht sie mit zehn Jahren nach Athen. Aber erst im Alter von 26 und einigen Jahren im umtriebigen Nachtleben, entscheidet sie sich, Köchin zu werden. Das Handwerk lernt sie an einer Kochschule, wo natürlich Fleisch, Fisch und Butter verarbeitet wurden. Auch ihre Vorbilder stammen aus der klassischen Gourmetliga: den amerikanischen Superkoch Grant Achaz und den Patissier Jordi Roca, der mit seinen Brüdern das spanische Restaurant El Roca betreibt, nennt sie als ihre Vorbilder.