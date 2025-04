Achterbahnen, Autoscooter und Karusselle sind auch in diesem Jahr wieder fester Bestandteil des Stuttgarter Frühlingsfests. Wie viel zahlen die Besucherinnen und Besuche für die Attraktionen? Ein Überblick.

Valentin Schwarz 02.04.2025 - 17:20 Uhr

Das Stuttgarter Frühlingfest steht in den Startlöchern – und mit ihn auch seine Vielzahl an Fahrgeschäften. Gut für die Freunde von Achterbahn, Riesenrad und Autoscooter: Die meisten Schausteller haben nicht an der Preisschraube gedreht. Für den Großteil der Fahrten zahlen Besucherinnen und Besucher ähnlich viel wie im vergangenen Jahr.