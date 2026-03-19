Neue Verkehrsführung in Sindelfingen: Eine Unterführung unter der A 81 verbindet Sindelfingen und Böblingen direkt. Welche Vorteile bringt die neue Strecke? Und was ändert sich noch?

Einiges hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten verändert an der Verkehrsführung im Sindelfinger Osten. Neue Wege und Kreisverkehre, aber auch neue Sackgassen prägen das Straßenbild. Jetzt kommt am Freitagabend, 20. März, eine komplett neue Verbindung hinzu – ein Weg unter der Autobahn 81 hindurch Richtung Böblingen. Doch was bringt das eigentlich? Und wie genau kommt man an der Stelle jetzt von Sindelfingen nach Böblingen – und umgekehrt.

An die Kreisverkehre auf der Böblinger Seite der Autobahn 81 haben sich die Autofahrer in den vergangenen Jahren schon gewöhnen können. Sie sind dazu da, das Kreisstraßennetz kreuzungsfrei zu gestalten – und bringen den Autofahrer ziemlich direkt auf die Auffahrt Richtung Stuttgart. Auch der seit Herbst geöffnete Turbo-Kreisverkehr zwischen Eschenbrünnlestraße, Leibnizstraße und Tilsiter Straße ist inzwischen nicht mehr ganz so ungewohnt.

Neue Unterführung verbindet Breuningerland und Mineraltherme

Durch die Kreisverkehre gelangt man aber ab Freitagabend auch von Böblingen unter der Autobahn hindurch direkt nach Sindelfingen, und umgekehrt – eine echte Neuerung an der Stelle. Diese Verbindung quasi zwischen dem Breuningerland in Sindelfingen und der Mineraltherme Böblingen wird möglich durch eine Unterführung, die die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) unter der A 81 hindurch gebaut hat. Auf Sindelfinger Seite schließt die Unterführung an eine Nord-Süd-Verlängerung der Tilsiter Straße zur Schwertstraße an.

Ein Wermutstropfen in der Freude über die neuen Wege im Sindelfinger Osten: die Tilsiter Straße wird – vom Peter-Schaufler-Platz kommend – direkt nach der Einmündung zum Breuningerland-Parkplatz unterbrochen. Permanent, wie die Deges und die Stadt übereinstimmend mitteilen. Bezüglich des Durchstichs gibt die Stadt auch noch ein paar Änderungen in der Verkehrsführung bekannt. So gibt es zunächst eine mobile Ampel an der Kreuzung Schwertstraße und Tilsiter Straße. Da, wo sich die Schwertstraße gabelt – etwa bei Euronics Elsässer – gibt es ab Freitag eine abknickende Vorfahrtsregelung, die den Verkehr von der und zur Autobahn bevorzugt. Von Euronics kommend können Autofahrer dann auch nicht mehr auf die Mahdentalstraße fahren. Auch vom östlichen Breuningerland-Parkplatz kann man künftig nicht mehr nach links abbiegen, nur noch nach rechts Richtung Durchstich.

Bisher Fahrtzeit zur Mineraltherme: rund neun Minuten

Doch zurück zur Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen. Bisher fahren erschöpfte Einkäufer nach dem Shopping-Tag vom Breuningerland aus auf der Tilsiter Straße Richtung Westen, fahren am Turbo-Kreisel auf die Leibnizstraße. Der folgen sie dann nach der Unterführung nach rechts und biegen an der Ampel vor der S-Bahn-Haltestelle Goldberg links ab auf die Friedrich-Gerstlacher-Straße. Rechts ab kommt man dann Am Hexenbuckel an und hat die Mineraltherme erreicht. Im günstigsten Fall dauert das neun Minuten – bei mehr Verkehr entsprechend länger.

Neue Fahrzeit ist nur zu schätzen: aber wohl kürzer

Der Durchstich in der verlängerten Tilsiter Straße. Wie dieser Abschnitt künftig heißen wird, ist noch nicht klar, möglicherweise Schwertstraße – weil alle Gebäude östlich der Tilsiter Straße auf die Schwertstraße einnummeriert wurden, so die Stadt. Wann und ob überhaupt es einen neuen Namen gibt, ist noch offen. Von der östlichen Seite des Breuningerland-Parkplatzes kann ab Freitagabend unter der A 81 hindurch gefahren werden. Der Kreisstraße folgt man dann, bis man sie rechts ab auf die Friedrich-Gerstlacher-Straße verlässt und dann links zur Mineraltherme einbiegt. Wie lange ein Autofahrer für die Strecke brauchen wird, ist bisher nur abzuschätzen. Es liegt aber nahe, dass die neue Verbindung eine Zeitersparnis mit sich bringt.

Neue Unterführung stärkt Anbindung des Breuningerlands an A 81

Und nicht nur das: Die Unterführung bindet das Sindelfinger Gewerbegebiet – konkret das Breuningerland – direkt an die Autobahn an. Noch bis zum Sommer wird dort die Anschlussstelle Böblingen-Ost zum Vollanschluss umgebaut. Im Gegenzug ist die wenige Hundert Meter entfernte Anschlussstelle Sindelfingen-Ost zum Teilanschluss herabgestuft worden.

Ein Teil des Autobahnanschlusses an das Gewerbegebiet eröffnet ebenfalls an diesem Freitagabend. So können Autofahrer die Tilsiter Straße Richtung Süden befahren und nach der Unterführung direkt auf die Autobahn Richtung Stuttgart fahren. Richtung Singen ist die Auffahrt voraussichtlich ab diesem Sommer möglich. Wer von Singen kommt, kann ab Freitag links abbiegen und steht dann fast direkt auf dem Parkplatz des Breuningerlands. Von Stuttgart aus wird die Ausfahrt Böblingen-Ost voraussichtlich im November freigegeben.

Ausbau der A 81

Baustelle

All die Änderungen im Sindelfinger Osten stehen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb auf sechs Spuren. Damit verbunden ist auch mehr Verkehr im östlichen Gewerbegebiet von Sindelfingen. Hier werden Autofahrer aus Sindelfingen demnächst vermehrt durchfahren, um zur A 81 zu kommen

Projekt

Seit 2021 baut die Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) die Autobahn auf 7,2 Kilometern Länge komplett um. 850 Meter davon werden mit einem Lärmschutzdeckel unter die Erde gebracht.

Kosten

Laut aktueller Schätzung der Deges kostet der gesamte Ausbau fast 500 Millionen Euro. Ursprünglich waren 360 Millionen Euro vorgesehen.