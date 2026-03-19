Neue Verkehrsführung in Sindelfingen: Eine Unterführung unter der A 81 verbindet Sindelfingen und Böblingen direkt. Welche Vorteile bringt die neue Strecke? Und was ändert sich noch?
19.03.2026 - 14:36 Uhr
Einiges hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten verändert an der Verkehrsführung im Sindelfinger Osten. Neue Wege und Kreisverkehre, aber auch neue Sackgassen prägen das Straßenbild. Jetzt kommt am Freitagabend, 20. März, eine komplett neue Verbindung hinzu – ein Weg unter der Autobahn 81 hindurch Richtung Böblingen. Doch was bringt das eigentlich? Und wie genau kommt man an der Stelle jetzt von Sindelfingen nach Böblingen – und umgekehrt.