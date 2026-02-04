Ihre „schönsten Jahre“ verbrachte sie als Heranwachsende in Stuttgart. Danach begann das Grauen. Erinnerung an die Auschwitz-Überlebende und Mahnerin Elisabeth Guttenberger.
Vor 100 Jahren, am 6. Februar 1926, wurde Elisabeth Schneck in Stuttgart geboren. 98 Jahre später starb sie in einem kleinen Ort am Schwarzwaldrand. Dazwischen lagen eine glückliche Kindheit in der Stöckachstraße 28 in Stuttgart-Ostheim, wo ihr Elternhaus stand, sie als drittes der fünf Kinder des Musikalienhändlers Josef Schneck und seiner Frau Sofie aufwuchs und zur Schule ging. Dazwischen lagen die begonnene Ausbildung zur Bäckereiverkäuferin, die Hochzeit mit ihrem Mann Albert Guttenberger (1949 in Schorndorf), dessen Namen sie annahm. Dazwischen lagen Nachkriegsjahre mit etlichen Wohnortwechseln und Beschwernissen sowie ein langer Lebensabend im Nagoldtal. Dazwischen lag jedoch auch Unvorstellbares. Unvorstellbar Schreckliches.