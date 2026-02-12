Gruselige Masken und schaurige Gestalten prägen den Leonberger Umzug zum Pferdemarkt. Welche Narrenzunft zeigt die furchterregendsten Kostüme? Unsere Bildergalerie zeigt sie!

Ulrike Otto 12.02.2026 - 16:27 Uhr

Lange und schiefe Nasen, spitze Zähne, Teufelshörner oder leuchtende Augen – so manche Fasnet-Maske sieht ziemlich gruselig aus. Während lieb dreinschauende Tiere wie die Lewenbercher (Löwen) des. 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg oder die Weiler Bären der Narrenzunft AHA auch die ganz kleinen Besucher von Umzügen begeistern, löst so manche gruslige Maske einen großen Schreck aus.