Gruselige Masken und schaurige Gestalten prägen den Leonberger Umzug zum Pferdemarkt. Welche Narrenzunft zeigt die furchterregendsten Kostüme? Unsere Bildergalerie zeigt sie!

Lange und schiefe Nasen, spitze Zähne, Teufelshörner oder leuchtende Augen – so manche Fasnet-Maske sieht ziemlich gruselig aus. Während lieb dreinschauende Tiere wie die Lewenbercher (Löwen) des. 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg oder die Weiler Bären der Narrenzunft AHA auch die ganz kleinen Besucher von Umzügen begeistern, löst so manche gruslige Maske einen großen Schreck aus.

 

Das war auch jetzt wieder beim Festumzug des Leonberger Pferdemarktes zu beobachten. Der Umzug, der traditionell am zweiten Dienstag im Februar stattfindet, fällt oft mitten in die heiße Zeit der Fasnet. So ist es auch kein Wunder, dass Narrenzünfte und Maskengruppen aller Art nach Leonberg pilgern und den Umzug bereichern.

Doch welche Narrenzunft hat die gruseligste Maske und das schrecklichste Kostüm? In unserer Bildergalerie sind zahlreiche finstere Gestalten festgehalten.