Wenn der FC Bayern im Finale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart trifft, sind die Rollen klar verteilt. Trotzdem warnt Bayern-Sportdirektor Freund vor den Schwaben.
11.05.2026 - 14:28 Uhr
Rekordgewinner Bayern München geht hochmotiviert in sein erstes DFB-Pokalfinale seit sechs Jahren. „Erstmal ist Bayern schon lange nicht mehr in Berlin gewesen. Jetzt sind wir in Berlin dabei und wollen das Ding auch mit nach Hause nehmen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Montag bei der Übergabe des Pokals im Roten Rathaus in Berlin.