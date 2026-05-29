Vorbereitung auf die Tour Deshalb ist Florian Lipowitz noch nicht am Limit
Der Radprofi aus Laichingen bereitet sich im Höhentrainingslager auf die Frankreich-Rundfahrt vor – und erwartet einen extrem harten Kampf um die Podiumsplätze.
Der Radprofi aus Laichingen bereitet sich im Höhentrainingslager auf die Frankreich-Rundfahrt vor – und erwartet einen extrem harten Kampf um die Podiumsplätze.
Florian Lipowitz ist derzeit im Höhentrainingslager. In der Sierra Nevada bereitet er sich auf die Tour de France vor. Das bedeutet, sich in der Sonne Spaniens zu schinden, bei 35 oder 36 Grad stundenlang Intervalle unterschiedlicher Intensität zu fahren, nur begleitet von ein paar Teamkollegen. Und trotzdem den Blick fürs große Ganze nicht zu verlieren.