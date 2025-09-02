Menstruationsurlaub für Beschäftigte der Stadt Stuttgart? Das Linksbündnis hat dies beantragt. Doch wie stehen die anderen Fraktionen im Gemeinderat zu Freistellungen?
Millionen Frauen kennen es: Einmal im Monat beginnt die Leidenszeit – immer, wenn sie ihre Tage haben. Bei vielen ist die Periode so schmerzhaft, dass sie sich mit Hilfe von Tabletten durch den Arbeitstag quälen, früher nach Hause gehen müssen oder ganz ausfallen. Wären somit freie Tage während der Menstruation sinnvoll?