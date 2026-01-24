Die Zahl tödlicher Polizeischüsse ist 2025 gesunken, bleibt aber über dem Durchschnitt - vor allem in Baden-Württemberg. Warum die Polizeigewerkschaft mehr Taser fordert.
24.01.2026 - 09:40 Uhr
Die Zahl der von Polizisten im Einsatz erschossenen Menschen ist 2025 gesunken. Mit 17 Todesfällen lag sie jedoch immer noch deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, wie aus einer Auflistung der Zeitschrift „Bürgerrechte & Polizei/Cilip“ des Instituts für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit an der Humboldt-Universität zu Berlin hervorgeht.