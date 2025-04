Stark betrunkene Radfahrer beschäftigen die Polizei in Murrhardt und Waiblingen. Einer davon hat sich in einer Hecke festgefahren und braucht Hilfe.

Annette Clauß 09.04.2025 - 10:16 Uhr

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat offensichtlich ein 54 Jahre alter Mann, um den sich die Polizei am Dienstagnachmittag in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) kümmern musste. Nach den Angaben der Polizei war der Mann in der Fornsbacher Straße mit seinem Pedelec in eine Hecke gefahren, die ein Grundstück umgab – und darin stecken geblieben.