Kabelverbindung durchtrennt und an einem anderen Ort geparkt: Innerhalb von wenigen Tagen haben Unbekannte ein Motorrad und zwei Roller in Stuttgart-Süd beschädigt.
19.05.2026 - 16:26 Uhr
Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag zwei Roller und ein Motorrad an der Tulpenstraße, Altenbergstraße und an der Straße Strohberg in Stuttgart-Süd beschädigt. Der Besitzer des Motorrades der Marke Triumph stellte laut einer Mitteilung der Polizei das Fahrzeug am Mittwoch gegen 20 Uhr auf Höhe Strohberg 25 ab. Als er am Freitag zurückkehrte war demnach sein Motorrad die Straße herunter bewegt und das Lenkradschloss zerstört worden.