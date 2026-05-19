Kabelverbindung durchtrennt und an einem anderen Ort geparkt: Innerhalb von wenigen Tagen haben Unbekannte ein Motorrad und zwei Roller in Stuttgart-Süd beschädigt.

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Freitag zwei Roller und ein Motorrad an der Tulpenstraße, Altenbergstraße und an der Straße Strohberg in Stuttgart-Süd beschädigt. Der Besitzer des Motorrades der Marke Triumph stellte laut einer Mitteilung der Polizei das Fahrzeug am Mittwoch gegen 20 Uhr auf Höhe Strohberg 25 ab. Als er am Freitag zurückkehrte war demnach sein Motorrad die Straße herunter bewegt und das Lenkradschloss zerstört worden.

Der Besitzer eines Rollers der Marke Longjia parkte diesen am Donnerstag um 20.30 Uhr an der Tulpenstraße 22. Am Freitag fand er seinen Roller der Polizei zufolge gegen 8.15 Uhr in der Römerstraße wieder und bemerkte, dass die Kabelverbindungen getrennt wurden. Er sprach drei unbekannte Personen an, die daraufhin wegrannten.

Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro

Unbekannte trennten ebenfalls die Kabelverbindungen eines Rollers der Marke Peugeot, der zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 9 Uhr Uhr in der Altenbergstraße abgestellt war. Auch hier fand der Besitzer seinen Roller eine Querstraße weiter, in der Alexanderstraße, wieder.

An allen Fahrzeugen entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.