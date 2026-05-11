Nachdem im Dunkelbereich der Wilhelma zwei Kinder verletzt wurden, blieb das Australienhaus geschlossen. Jetzt hat der Zoo den Bereich wieder geöffnet – mit verschärften Maßnahmen.
11.05.2026 - 12:40 Uhr
Nach der Schließung des Nachttierbereichs im Stuttgarter Zoo Wilhelma wegen der Verletzung zweier Kinder hat dieser wieder geöffnet. Die „Terra Australis“ sei seit Montag wieder zugänglich, teilte der Zoo mit. In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden seien dort Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen ergriffen worden. So sei das Areal besser ausgeleuchtet. Auch seien mehr Mitarbeiter präsent.