Vorfall am Stuttgarter Flughafen Mann dringt in Sicherheitsbereich ein und löst Polizeieinsatz aus

Am Stuttgarter Flughafen dringt am Montagmorgen ein Unbekannter in den Sicherheitsbereich ein und löst einen Polizeieinsatz aus. Aufgrund des Einsatzes kommt es zu Verspätungen. Was bislang bekannt ist.