Ein Streit unter Mitbewohnern in Gernsbach endet mit einem Messerangriff. Nur das schnelle Eingreifen der Polizei verhindert Schlimmeres.

red/dpa/lsw 12.04.2026 - 14:32 Uhr

Ein 49-Jähriger soll in einer Wohnung in Gernsbach (Kreis Rastatt) seinen 27-jährigen Mitbewohner mit einem Messer so schwer am Arm verletzt haben, dass eintreffende Polizisten sein Leben retten mussten. Aus länger andauernden Streitigkeiten eskalierte der Konflikt so heftig, dass es zu dem schweren Angriff kam, wie die Polizei mitteilte.