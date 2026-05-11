Ein 35-Jähriger trifft sich am Samstagabend mit einem Bekannten in Stuttgart. Dieser bringt vier weitere Männer mit – die den 35-Jährigen ausrauben.

Annika Mayer 11.05.2026 - 13:30 Uhr

Unbekannte haben am Samstagabend einen 35 Jahre alten Mann im Rosensteinpark in Stuttgart ausgeraubt. Der 35-Jährige traf sich laut einer Mitteilung der Polizei gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Schlosses Rosenstein mit einem ihm flüchtig bekannten Mann. Dieser kam mit weiteren vier unbekannten Männern, die den 35-Jährigen angriffen, schlugen und ihm sein Handy und seine Tasche raubten. Dabei bedrohten sie ihn mit Messern.