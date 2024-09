Ein unbekannter VfB-Fan hat in der Nacht zum Sonntag einen Anhänger von Mainz 05 in der Stuttgarter Innenstadt überfallen und verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr zu Fuß in der Turmstraße in Stuttgart-Mitte unterwegs, als er von dem Unbekannten angegriffen und zu Boden gebracht wurde. Während der Rangelei nahm der Unbekannte den Fanschal, den der 29-Jährige trug, an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß Richtung Rotebühlplatz. Bei dem Überfall erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte war zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte blonde Haare, eine korpulente Statur und war mit einem VfB-T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.