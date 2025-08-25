Eine Frau ist am Montagmittag in Esslingen unterwegs, als sie einem Mann begegnet. Der berührt erst sich selbst im Schritt – und fasst dann die Frau an. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 25.08.2025 - 17:32 Uhr

Ein Unbekannter soll am Montagmittag auf einem Fußweg zwischen dem Neckar und der Straße Entennest in Esslingen eine Frau sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 12.30 Uhr zu Fuß von der Zepellinstraße in Richtung Altbach unterwegs. Im Bereich eines dortigen Entsorgungsunternehmens kam ihr demnach ein Mann entgegen, der sich außerhalb der Kleidung im Schritt selbst berührt haben soll. Als die Fußgängerin an ihm vorbeigegangen war, soll er der Frau an das Gesäß gefasst haben.