Mann will Dienste nicht in Anspruch nehmen – Prostituierte rastet aus

Ein 54-Jähriger trifft sich mit einer 23 Jahre alten Prostituierten in einem Hotel im SI-Centrum. Als er im Hotelzimmer auftaucht, will er doch nicht bleiben – die Situation eskaliert.

Matthias Kapaun 16.01.2025 - 13:59 Uhr

Dieses Treffen mit einer Prostituierten endete für einen 54 Jahre alten Mann am Samstagabend in Stuttgart-Möhringen alles andere als erwartet: Weil der Mann die Dienste der 23-Jährigen doch nicht in Anspruch nehmen wollte, soll diese ihn geschlagen und mit einer Schere bedroht haben. Die Frau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.