Mitten am Tag werden zwei Kontrolleure brutal attackiert. Ein Video soll den Angriff zeigen. Der Fall weckt Erinnerungen an eine noch folgenschwerere Tat.
16.03.2026 - 07:19 Uhr
Nach einem Angriff auf zwei Fahrkartenkontrolleure am helllichten Tag sind zwei Männer in Pforzheim laut Polizei weiter unerkannt auf der Flucht. Es sei noch niemand festgenommen worden, sagte ein Sprecher. Die Männer hatten die Kontrolleure mit Pfefferspray angegriffen und niedergeschlagen. Die Ticketprüfer wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Angriff soll sich bereits am Freitagmittag ereignet haben. Ein Fahrgast soll die Attacke in einem Video festgehalten haben, das im Internet kursiert.