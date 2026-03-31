Eine junge Frau beobachtet in einem Linienbus, wie ein Unbekannter eine 15-Jährige heimlich unter den Rock filmt. Die Polizei würde von der Zeugin gerne mehr wissen.
31.03.2026 - 06:00 Uhr
Der Fall einer 15-Jährigen, die am Wochenende bei der Fahrt in einem Linienbus zwischen Degerloch und Plieningen offenbar ins Visier eines Spanners geraten ist, gibt der Polizei noch reichlich Rätsel auf. Der Unbekannte soll der Jugendlichen mit seinem Smartphone heimlich unter den Rock gefilmt haben, als die sich von seinem kleinen Hund ablenken ließ. „Vieles ist noch unklar“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke, „und deshalb suchen wir noch dringend diese Zeugin.“