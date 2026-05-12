Ein 30-Jähriger gerät in Stuttgart-Mitte mit einer sechsköpfigen Gruppe in Streit. Im Oberen Schlossgarten greifen ihn zwei der Männer an.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Sonntagfrüh am John-Cranko-Weg in der Stuttgarter Innenstadt von zwei Männern geschlagen worden. Der Mann wollte laut einer Mitteilung der Polizei gegen zwei Uhr von der Königstraße kommend Richtung Klett-Passage. An der Rolltreppe geriet er in eine verbale Auseinandersetzung mit einer sechsköpfigen Gruppe.

 

Nach dem Streitgespräch begab sich der 30-Jährige der Polizei zufolge in den Oberen Schlossgarten. Am John-Cranko-Weg kamen zwei Männer von der vorherigen Auseinandersetzung auf ihn zu. Einer der beiden schlug ihn mit einer Flasche, der andere mit der Faust. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen Richtung Königstraße.

Alarmierte Polizeibeamte nahmen einen 18-jährigen Tatverdächtigen fest. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der andere Täter flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.