Ein 30-Jähriger gerät in Stuttgart-Mitte mit einer sechsköpfigen Gruppe in Streit. Im Oberen Schlossgarten greifen ihn zwei der Männer an.

Annika Mayer 12.05.2026 - 17:06 Uhr

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Sonntagfrüh am John-Cranko-Weg in der Stuttgarter Innenstadt von zwei Männern geschlagen worden. Der Mann wollte laut einer Mitteilung der Polizei gegen zwei Uhr von der Königstraße kommend Richtung Klett-Passage. An der Rolltreppe geriet er in eine verbale Auseinandersetzung mit einer sechsköpfigen Gruppe.