Ein 55-Jähriger ist auf seinem Fahrrad in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als ihn ein anderer Fahrradfahrer verfolgt und beschimpft. Schließlich wird er von dem Unbekannten attackiert.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagvormittag in Stuttgart-Vaihingen einen 55-jährigen Radfahrer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf einem Feldweg zwischen der Vaihinger Straße und einer Kleingartenanlage beim Wohngebiet Probstsee. Der Unbekannte kam demnach gegen 10 Uhr dem 55-Jährigen zunächst auf dem Feldweg entgegen, wendete anschließend und verfolgte den Mann. Dabei beschimpfte und beleidigte er ihn.

 

Der Täter warf schließlich laut der Polizei einen Einwegkaffeebecher nach dem Radfahrer, wodurch dessen weiße Sommerjacke beschmutzt wurde. Anschließend stieß er den 55-Jährigen während der Fahrt von dessen Mountainbike, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Der 55-Jährige kam auf dem begrünten Seitenstreifen zum Liegen. Als er wieder aufstand, war der Täter bereits geflüchtet, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte wird demnach als etwa 25 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Sonnenbrille und war ohne Gepäck unterwegs. Zeugin des Vorfalls war eine Frau mit einem großen weißen Hund. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, sich unter der Rufnummer 0711 8990 3400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.