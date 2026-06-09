Am Dienstagmorgen will ein Einsatzfahrzeug aus der Hauptrettungswache im Stöckach ausrücken. Ein Passant reagiert aggressiv – kein Einzelfall.
09.06.2026 - 15:42 Uhr
Die Polizei wird seit Jahren immer häufiger zur Zielscheibe von Aggressionen. Zunehmend berichten aber auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst über nachlassenden Respekt, wenig Verständnis für ihre lebensrettende Arbeit oder gar Übergriffe. Einen solchen hat es am Dienstagmorgen im Stuttgarter Osten gegeben – und das aus heiterem Himmel.