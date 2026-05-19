Ein 23-Jähriger gerät in Weilimdorf in eine Auseinandersetzung mit anderen Männern. Anschließend schlägt er in Richtung eines Autofahrers – und greift einen Stadtbahnfahrer an.
Polizeibeamte haben am späten Montagabend einen 23-Jährigen festgenommen, der einen Stadtbahnfahrer in Stuttgart-Weilimdorf angegriffen haben soll. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, ging der junge Mann ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23 Uhr, gemeinsam mit zwei 22 und 23 Jahre alten Männern, von der Stadtbahnhaltestelle Bergheimer Hof über einen Feldweg in Richtung Giebel. Dort sollen sie von vier jungen Männern im Alter von 20 und 19 Jahren mit Pfefferspray angegriffen worden sein, woraufhin die Gruppe um den 23-Jährigen in verschiedene Richtungen flüchtete.