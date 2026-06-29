Bei einem Streit sollen Fahrgäste einen Zugbegleiter rassistisch beleidigt haben und handgreiflich geworden sein. Doch die Polizei ermittelt auch gegen den Schaffner.
29.06.2026 - 14:55 Uhr
Bei einer Auseinandersetzung in einer Regionalbahn zwischen Friedrichshafen und Stuttgart sollen zwei Fahrgäste einen Zugbegleiter und einen anderen Reisenden körperlich angegangen und rassistisch beleidigt haben. Der 34-jährige Zugbegleiter soll daraufhin einen der beiden Fahrgäste verbal bedroht haben, wie die Bundespolizei mitteilte.