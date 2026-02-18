85 UN-Staaten verurteilen Israels Pläne zur Ausweitung der Kontrolle im Westjordanland. Sie sehen darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht und fordern einen sofortigen Rückzug.
18.02.2026 - 08:57 Uhr
Zahlreiche UN-Mitgliedsstaaten haben Israels jüngste Pläne zur Ausweitung seiner Kontrolle im besetzten Westjordanland scharf kritisiert. "Wir verurteilen nachdrücklich die einseitigen israelischen Entscheidungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, die unrechtmäßige Präsenz Israels im Westjordanland auszuweiten", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 85 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, die am Dienstag (Ortszeit) in New York veröffentlicht wurde. Das Vorgehen Israels widerspreche dem Völkerrecht und müsse "unverzüglich rückgängig gemacht werden".