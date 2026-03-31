Wohntraum in Gerlingen Vorher-Nachher: Stuttgarter Architekt und sein preisgekrönter Haus-Umbau
Ein Nachkriegshaus in Gerlingen bei Stuttgart wird zum modernen Wohntraum für eine Familie. Was macht die preisgekrönte Umgestaltung so besonders?
Ein Nachkriegshaus in Gerlingen bei Stuttgart wird zum modernen Wohntraum für eine Familie. Was macht die preisgekrönte Umgestaltung so besonders?
Es gab da schon bange Blicke von den Nachbarn. Die aus Stuttgart zugezogenen jungen Leute werden doch wohl nicht ein schwarzes Haus in die Nachbarschaft stellen? Es hätte durchaus sein können, zumindest wäre es nicht das erste Haus mit dunkler Fassade, das der Architekt Thilo Holzer gestaltet hätte.