Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle – am Wochenende werden an verschiedenen Wetterstationen Rekordwerte gemessen.
27.06.2026 - 17:17 Uhr
In Deutschland ist am Samstag nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erneut ein Hitzerekord aufgestellt worden. Die Messstation in Drewitz im Jerichower Land in Sachsen-Anhalt habe gegen 16.30 Uhr eine Temperatur von 41,5 Grad verzeichnet, sagte ein DWD-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Am Freitag war mit 41,3 Grad in Saarbrücken bereits ein neuer Rekordwert gemessen worden. In Stuttgart-Bad Cannstatt zeigte das Thermometer zu dieser Zeit 38,7 Grad an.