Zum Auftakt des neuen Jahres zieht die Flughafengesellschaft Stuttgart eine positive, vorläufige Jahresbilanz 2024. Mit insgesamt 9,1 Millionen Passagieren wurde ein Plus von mehr als acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr (8,4 Millionen) erzielt. Allerdings wurde das angepeilte Ziel von 9,4 Millionen Fluggästen deutlich verfehlt.

Urlaubsreisen besonders gefragt

„Die Nachfrage bleibt stark, vor allem bei den privaten Reisen“, sagt Ulrich Heppe, der Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens. Verantwortlich für den Anstieg der Passagierzahlen waren – wenig überraschend – die Hauptreisezeiten in den Ferien. So wurden allein in den Sommerferien an den Stuttgarter Terminals rund 1,5 Millionen Passagiere gezählt. Die beliebtesten Destinationen waren dabei Klassiker wie Palma de Mallorca und Antalya in der Türkei. An den flugreichsten Tagen zählte der Manfred-Rommel-Flughafen mehr als 270 Flugbewegungen.

„Auch im nächsten Jahr werden wieder viele Menschen ins Flugzeug steigen, um Freunde, Familie und andere Länder zu besuchen“, ist Heppe überzeugt. Der Flughafen Stuttgart rechnet daher für 2025 mit einem weiteren Zuwachs um rund fünf Prozent – also mit circa 9,6 Millionen Passagieren. Allerdings ist man dabei immer noch weit von den Rekordzahlen der Vor-Corona-Zeit entfernt. 2019 wurden in Stuttgart noch 12,7 Millionen Passagiere gezählt.

Auch 2025 wieder neue Reiseziele

Und die Zahl der Passagiere zu erhöhen, will der Flughafen weiter einwandfreie operative Abläufe für Airlines und Reisende gewährleisten, damit diese schnell und sicher an ihr Ziel gelangen. Zusätzlich soll der Flugplan ausgebaut werden. Als größter Anbieter in Stuttgart hat Eurowings erst Anfang Dezember mit Mostar in Bosnien-Herzegowina und der Ferieninsel Malta zwei weitere Flugziele in seinen Sommerflugplan 2025 aufgenommen und bei Flügen zu zahlreichen weiteren Destinationen den Takt erhöht. Damit rangiert der Airport in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mit 67 Direktverbindungen deutschlandweit auf Platz zwei hinter Düsseldorf (110) und vor dem Flughafen Köln/Bonn (66).