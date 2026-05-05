Vorschau auf Spielzeit 2026/2027 Was die Schauspielbühnen Stuttgart in der nächsten Spielzeit bieten
Vier Kriminalfälle und ein Jubiläumsfest: Altes Schauspielhaus und Komödie im Marquardt haben ihr Programm für die kommende Spielzeit präsentiert.
Vier Kriminalfälle und ein Jubiläumsfest: Altes Schauspielhaus und Komödie im Marquardt haben ihr Programm für die kommende Spielzeit präsentiert.
Ein Medley der Kriminalmelodien eröffnet die Vorstellung. Sebastian Schäfer sitzt am Klavier und spielt erst eine Melodie, die jeder augenblicklich erkennt, dann eine, bei der die Gäste in der Komödie im Marquardt etwas tiefer in ihrem Gedächtnis graben müssen: Auf Klaus Doldingers Thema zum „Tatort“ folgt die Musik zum deutschen TV-Klassiker „Derrick“. Axel Preuß, Intendant der Schauspielbühnen Stuttgart, stellt das Programm der neuen Spielzeit in der Komödie im Marquardt und im Alten Schauspielhaus vor. Und obschon auch andere Genres dort ihren Auftritt haben: Der Krimi spielt eine große Rolle auf diesen Bühnen. Preuß verspricht: Eine Spielzeit voller „Zeitgenossenschaft, Nervenkitzel, Jubiläumsfreuden“ soll es werden, denn: Die Komödie im Marquardt wird 75 Jahre alt.