Wer unterwegs fremde Toiletten nutzt, ekelt sich oft vor der Klobrille. Doch die sei gar nicht das große Problem, sagt Bestseller-Autor Peter Wohlleben. Etwas anderes ist viel schlimmer.
Stilles Örtchen, Lokus, Pott: Für Toiletten finden sich in der deutschen Sprache zahlreiche Begriffe und Synonyme. Das eigene „Water closet“ – kurz WC – ist für die meisten Menschen in Deutschland selbstverständlich. Und auch im öffentlichen Leben gibt es sie natürlich, wenn auch wenig beliebt. Doch wer muss, kommt an öffentlichen WCs nicht vorbei. Allem Ekel zum Trotz.