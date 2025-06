„Wir gehen mit Nick Woltemade in die nächste Saison. Punkt!“

Der Ball ruht, die Zukunftsplanungen aber laufen beim VfB Stuttgart auch in der Sommerpause auf Hochtouren. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle spricht die veränderte Verhandlungsposition des Clubs auf dem Transfermarkt sowie das wachsende Interesse an Shootingstar Nick Woltemade – und sagt, wo er mittelfristig mit dem VfB hin will.