Vorstandschef im Interview: Hat Mercedes-Chef Ola Källenius Angst um seinen Job?

Der Mercedes-Chef Ola Källenius wird in der Öffentlichkeit mit Argusaugen beobachtet. Derzeit werden im Unternehmen viele Stellen abgebaut. Muss er auch selbst um seinen Job fürchten?

Seit 2019 führt Ola Källenius den Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz. Sein Wirken als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens mit rund 175.000 Mitarbeitern (Stand 31.12.2024) wird in der Öffentlichkeit wie von der Belegschaft stets kritisch verfolgt – umso mehr, als die Elektromodelle EQS und EQE die hohen Erwartungen nicht erfüllt haben und der Gewinn im ersten Halbjahr um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum schrumpfte. Källenius hat Mercedes einen strikten Sparkurs verordnet, in dessen Zuge Tausende von Stellen abgebaut werden. Im Interview haben wir ihn deshalb auch gefragt, ob er sich selbst Sorgen um seinen Job bei Mercedes mache. Källenius reagierte auf die Frage mit Humor. „Augenzwinkernd könnte ich sagen: Ich habe ja ohnehin nur einen befristeten Vertrag – weil ich vom Aufsichtsrat für begrenzte Zeiträume bestellt werde.“ In Wirklichkeit aber befasse er sich nicht mit dem Thema. Er sagte: „Aber im Ernst: Mein Fokus ist überhaupt nicht auf mich gerichtet. Ich denke darüber nach, wie ich mit einer tollen Mannschaft Erfolg habe, sie weiterentwickle und mit ihr die Zukunft dieses großartigen Unternehmens gestalte.“