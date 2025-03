Am Freitag geht es im Leinfelder Haus um das einstige Bordell in Leinfelden-Echterdingen. Was steckt dahinter?

Natalie Kanter 13.03.2025 - 14:24 Uhr

Am Samstag, 15. März, ist die Ausstellung „gesichtslos – Frauen in der Prostitution“ von 14 Uhr an im Leinfelder Haus noch einmal zu sehen. Doch auch der Abend zuvor dürfte spannend werden: An diesem Freitag, 14. März, kommen mit Wolfgang Fink und Helmut Sporer an der Aufklärung des Paradise-Prozesses beteiligte Polizeiermittler zu Wort.