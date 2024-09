Die Unternehmerin Isabel Grupp legt Wert auf ein arbeitsnehmerfreundliches Betriebsklima: In ihrer Firma gibt es die unterschiedlichsten Arbeitszeitmodelle.

Sybille Neth 11.09.2024 - 15:38 Uhr

Der Firmenname Plastro Mayer ist eher unbekannt, aber in jedem Haushalt sind die Produkte aus dem Unternehmen zu finden: Kunststoffteile in der Kaffeemaschine, im Staubsauger, im Kühlschrank, in den Solarpanels. Isabel Grupp (38) ist zusammen mit ihrem Vater die Geschäftsführerin des Kunststoffzulieferers. Wie der Mittelstand zukunftsfähig bleiben kann, erklärt sie in der Reihe Denkanstöße am Donnerstag, 19. September, um 18.15 Uhr in der BW-Bank Stuttgart (Kleiner Schloßplatz 11).