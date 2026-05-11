Die Hinrichtungswelle im Iran hält weiter an. Jetzt trifft es einen Mann, dem Spionage vorgeworfen wird.

red/dpa 11.05.2026 - 11:28 Uhr

Im Iran ist nach Spionagevorwürfen ein weiteres Todesurteil vollstreckt worden. Nach Angaben des Justizportals „Misan“ wurde ein Mann am Montag exekutiert, der Informationen an ausländische Geheimdienste weitergegeben haben soll. Er soll demnach unter anderem Personaldaten seines Arbeitgebers - einer Einrichtung zur Satellitenforschung - an den israelischen Mossad und den US-Geheimdienst CIA weitergegeben haben.