Wärmenetze brauchen Energiezentralen. In engen Städten wie Stuttgart eine Herausforderung. In Bad Cannstatt ist nun gelungen, was bei den meisten Projekten noch aussteht.

Der großen Verkehrsinsel bei der Winterhalde in Stuttgart-Bad Cannstatt sieht man das Besondere nicht an. Man muss schon wissen, was an diesem Ort in Vorbereitung ist. Auf dem Verkehrsgrün zwischen Augsburger Straße und Deckerstraße soll etwas entstehen, was die Wärmewende in Stuttgart weiterbringen könnte. Etwas, das im besten Fall beispielhaft zeigt, wie es klappen kann. Hier wird aller Voraussicht nach spätestens 2027 eine Energiezentrale gebaut.

In Stuttgart ist es verdammt eng Energiezentrale – das klingt wenig spannend. Das ist Infrastruktur und Zweckbau. Gleichzeitig sind sie die Herzstücke von Wärmenetzen, denn dort wird die Energie erzeugt, die dann über isolierte Leitungen zu Haushalten oder Betrieben transportiert wird. Das Problem in Stuttgart: Es ist verdammt eng und wird ohnehin schon um jeden Parkplatz gerungen. Nur: ohne Platz keine Energiezentrale, und ohne Energiezentrale kein neues Wärmenetz.

Insgesamt 950 Wohneinheiten in der Winterhalde in Stuttgart-Bad Cannstatt sollen an das neue Wärmenetz angeschlossen werden. Foto: Judith A. Sägesser

Auf der Prioritätenliste für ein neues Wärmenetz stehen Suche und Sicherung von Flächen für Energiezentralen daher ganz oben. Und an diesem Punkt stecken die allermeisten Projekte in Stuttgart tatsächlich fest. Anderes gilt seit Kurzem für die Winterhalde. Eine neue Projektgesellschaft aus Stadtwerken Stuttgart und der KWA Contracting AG hat das Verkehrsgrün gerade von der Stadt für einen mittleren sechsstelligen Betrag erworben.

Unsere Empfehlung für Sie Wärmeplanung in Stuttgart Degerloch macht der Stadt Stuttgart ein konkretes Angebot zur Energiewende Parteiübergreifend kritisieren Degerlocher die Wärmeplanung für Stuttgart als zu klein gedacht. Ein Arbeitskreis bietet der Stadt nun Hilfe an und legt eigene Ideen vor.

„Mit einem Partner geht es schneller“, sagt Ulf Hummel von den Stadtwerken, der gleichzeitig Geschäftsführer der neuen Gesellschaft ist, zusammen mit Clara Conraths von der KWA. Die Beiden stehen an der Verkehrsinsel in Bad Cannstatt im Schatten; die Grünfläche ist mit einem kniehohen Zaun umfriedet. So soll verhindert werden, dass sich hier Eidechsen ansiedeln. Dass der Kauf gelungen ist: ein echter Durchbruch.

Wärmepumpe und Hackschnitzel in der Winterhalde

Der Großteil der Verkehrsinsel wird dem Konzept nach bebaut sein. Geplant ist eine Energiezentrale mit Pufferspeicher und Hackschnitzelanlage, die meiste Wärme sollen aber die vermutlich zwei Wärmepumpen mit jeweils 500 Kilowatt Leistung auf dem Dach liefern. Die Hackschnitzel sollen im Winter unterstützen. Geplant ist, dass im ersten Schritt 950 Wohneinheiten in der Winterhalde versorgt werden können. Baustart könnte noch Ende 2026 sein, spätestens 2027. Bis zur ersten Wärmelieferung werden aber noch ein paar Jahre vergehen.

Auch wenn die Fläche im Fall Winterhalde gekauft ist: „Sicher ist es erst, wenn die Wärmelieferverträge unterschrieben sind“, sagt Ulf Hummel. Der Invest liege bei einem zweistelligen Millionenbetrag. „Das macht man nicht ins Blaue hinein“, sagt Hummel. Es gebe mehrere Wohnungsgesellschaften im Quartier als mögliche Großkunden, aber auch bei allen anderen versuchen sie, grundsätzliches Interesse zu wecken.

„Ich hätte nie gedacht, wie schwer es ist, Wärme zu verkaufen“, sagt Ulf Hummel über die ersten Erfahrungen. Liegt sicherlich auch daran, dass sie aktuell noch keine konkreten Preise nennen können. Dies sei erst in einer späteren Phase möglich.