Das Problem haben einige Quartiere in Stuttgart: ein Wärmenetz ist nicht geplant, obschon es sich vor allem um große Mehrfamilienhäuser handelt. Am Beispiel Degerloch erklärt Jürgen Schmid, warum für ihn die Wärmeplanung der Stadt nicht passt.

Wer an Degerloch denkt, denkt womöglich schnell an stattliche Villen. Doch es gibt im einstigen Luftkurort auch Gegenden, in denen leben die Menschen weniger weitläufig als am Rande der Waldau. Die Albsiedlung zwischen Bundesstraße und Albstraße ist so eine Gegend, geprägt von Mehrfamilienhaus-Riegeln. Hier wohnen viele Leute auf wenig Raum. Sie heizen heute fast ausschließlich mit Gas. Wie soll das in Zukunft aussehen?