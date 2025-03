Die Netze Südwest bewirbt Heizen mit Wasserstoff als künftige Alternative zum Heizen mit fossilem Erdgas. Die Umwelthilfe warnt vor einer Kostenfalle für Verbraucher.

Jonas Schöll 06.03.2025 - 12:24 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft dem Gas-Verteilnetzbetreiber Netze Gesellschaft Südwest vor, Verbraucher mit einem falschen Werbeversprechen zum Heizen mit Wasserstoff in die Irre zu führen. Konkret geht es um Wurfblätter, auf denen das Unternehmen mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe damit wirbt, dass in Baden-Württemberg ab 2030 „enorme“ Mengen Wasserstoff verfügbar sind. Für Privathaushalte biete die Nutzung von wasserstofffähigen Gasheizungen einen günstigen Weg in die Klimaneutralität, informiert das Unternehmen, das Gasnetze in einer Länge von fast 2000 Kilometern in Nordbaden, Oberschwaben und auf der Schwäbischen Alb betreibt.