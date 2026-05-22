Waffendeal stockt: Haben die USA Taiwan an China verkauft?

Ziemlich durchsichtige Ausrede

Die US-Begründung für den Rückzieher beim Waffen-Deal lässt den Schluss zunächst einmal zu. Dass man wegen dem Iran-Krieg eine Pause brauche, ist eine ziemlich durchsichtige Ausrede. Viele von den für Taiwan vorgesehenen Systeme kommen im Iran gar nicht zum Einsatz. Gleichzeitig lässt gerade diese Begründung alle Möglichkeiten offen, das Gewünschte etwas später eben doch zu liefern. Eine Verzögerung wäre für die demokratische Inselrepublik ärgerlich, aber verschmerzbar. Sehr viel wichtiger ist die grundsätzliche Bereitschaft der USA, im Krisenfall für Taiwan einzustehen. Diese Zusicherung hat Donald Trump nicht zurückgenommen, er hat sie aber auch nicht öffentlich bestätigt. Das Schweigen muss kein Fehler sein. Ein klares Signal wäre zwar hilfreich, es wäre jedoch clever, wenn Trump das zunächst nicht auf offener Bühne, sondern hinter verschlossenen Türen gibt. Wenn es noch nicht geschehen ist: Bei weiteren Treffen mit Xi Jinping wird er in diesem Jahr noch mindestens zwei mal Gelegenheit dazu haben.