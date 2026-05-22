Waffendeal stockt Haben die USA Taiwan an China verkauft?
Die Inselrepublik bekommt zunächst keine US-Waffen. Das ist nicht gut, kommentiert Christian Gottschalk. Wichtiger ist aber etwas anderes.
Die Inselrepublik bekommt zunächst keine US-Waffen. Das ist nicht gut, kommentiert Christian Gottschalk. Wichtiger ist aber etwas anderes.
Nun also doch. Was vor dem China-Besuch des US-Präsidenten befürchtet worden war, scheint sich zu bestätigen. Taiwan wird Verhandlungsmasse. Die Insel, die ohne militärische Hilfe der USA kaum in der jetzigen Form überlebensfähig ist, bekommt vorerst nicht die Waffen, für die sie zwischen zwölf und 14 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt hätte. Hat Donald Trump also Taiwan verraten? Verkauft, zu Gunsten eines Geschäfts mit Peking?
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