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  2. Politik

  4. Haben die USA Taiwan an China verkauft?

Waffendeal stockt Haben die USA Taiwan an China verkauft?

Waffendeal stockt: Haben die USA Taiwan an China verkauft?
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Panzer und Raketenwerfer bei einer Übung in Taiwan. Foto: ChiangYing-ying/dpa

Die Inselrepublik bekommt zunächst keine US-Waffen. Das ist nicht gut, kommentiert Christian Gottschalk. Wichtiger ist aber etwas anderes.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Nun also doch. Was vor dem China-Besuch des US-Präsidenten befürchtet worden war, scheint sich zu bestätigen. Taiwan wird Verhandlungsmasse. Die Insel, die ohne militärische Hilfe der USA kaum in der jetzigen Form überlebensfähig ist, bekommt vorerst nicht die Waffen, für die sie zwischen zwölf und 14 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt hätte. Hat Donald Trump also Taiwan verraten? Verkauft, zu Gunsten eines Geschäfts mit Peking?

 

Ziemlich durchsichtige Ausrede

Die US-Begründung für den Rückzieher beim Waffen-Deal lässt den Schluss zunächst einmal zu. Dass man wegen dem Iran-Krieg eine Pause brauche, ist eine ziemlich durchsichtige Ausrede. Viele von den für Taiwan vorgesehenen Systeme kommen im Iran gar nicht zum Einsatz. Gleichzeitig lässt gerade diese Begründung alle Möglichkeiten offen, das Gewünschte etwas später eben doch zu liefern. Eine Verzögerung wäre für die demokratische Inselrepublik ärgerlich, aber verschmerzbar. Sehr viel wichtiger ist die grundsätzliche Bereitschaft der USA, im Krisenfall für Taiwan einzustehen. Diese Zusicherung hat Donald Trump nicht zurückgenommen, er hat sie aber auch nicht öffentlich bestätigt. Das Schweigen muss kein Fehler sein. Ein klares Signal wäre zwar hilfreich, es wäre jedoch clever, wenn Trump das zunächst nicht auf offener Bühne, sondern hinter verschlossenen Türen gibt. Wenn es noch nicht geschehen ist: Bei weiteren Treffen mit Xi Jinping wird er in diesem Jahr noch mindestens zwei mal Gelegenheit dazu haben.

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